В РФ хочуть запровадити смертну кару на ТОТ – Федоров

Українська влада наголошує, що такі дії окупантів є черговим актом терору проти мирного населення та демонструють страх росіян перед незламністю українців.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хочуть ввести смертну кару як вищу міру покарання.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телеканалу “Ми-Україна”.

За його словами, ворог намагається посилити залякування мирного населення, оскільки українці на ТОТ продовжують чинити спротив.

“Останніми тижнями на окупованих територіях Запорізької області відбувається абсурд. Росіяни хочуть запровадити смертну кару, щоб ще більше залякати цивільне населення і придушити опір”, – заявив Федоров.

Таку ініціативу запропонував голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Окупанти бояться посилення партизанського руху та того, що все більше людей чекають на звільнення від російських загарбників.

“Навіть після трьох років окупації спротив лише посилюється, а кількість людей, які чекають на визволення, стає все більшою”, – підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, для мешканців захоплених у 2024 році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на 1000 осіб.

Читайте також: