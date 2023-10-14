РФ не будет блокировать экспорт Украины в Черном море – разведка Британии объяснила

Россия перевела свои корабли и подлодки из Севастополя в Новороссийск.

Россия, вероятно, перестанет блокировать украинский экспорт Черным морем из-за риска потерять корабли своего флота. После серии ударов в августе и сентябре в Крыму флот РФ, скорее всего, удвоил свою оборону. Россия перевела свои корабли и подлодки из Севастополя в Новороссийск.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

"С июля 2022 Украина получила инициативу в северо-западной части Черного моря, заставив ЧФ защищаться от беспилотных надводных кораблей, беспилотных летательных аппаратов и ракетных атак, а также от специальных операций", — говорится в сообщении.

Однако, несмотря на такие "неудобства", флот РФ в большинстве своем продолжал тренироваться и запускать крылатые ракеты по Украине. Поэтому, почти наверняка, несмотря на отвод своих кораблей на восток, РФ продолжит наносить ракетные удары.

"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий открытого нападения российских военно-морских сил на торговое судоходство, скорее всего, пересилит любые выгоды от попытки осуществить блокаду торговли в Украине", — резюмировали в Минобороны Британии.

Напомним, корабли флота РФ "убегают" от берегов Крыма – в ВМС назвали причины (фото).

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