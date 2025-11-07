РФ несет бешеные потери на фронте: Генштаб сообщил детали

Оккупант / © Associated Press

Реклама

По состоянию на 7 ноября российская армия понесла около 1148910 потерь в живой силе. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили:

Реклама

танков — 11 330 (+1)

боевых бронированных машин — 23 543 (+2)

артиллерийских систем — 34 301 (+13)

РСЗО — 1 535

средств ПВО — 1 238 (+1)

самолетов — 428

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 78 678 (+248)

крылатых ракет — 3 918

кораблей / катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 66 723 (+65)

специальной техники — 3 993 (+2)

Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.