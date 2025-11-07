- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ несет бешеные потери на фронте: Генштаб сообщил детали
За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери.
По состоянию на 7 ноября российская армия понесла около 1148910 потерь в живой силе. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских военных.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили:
танков — 11 330 (+1)
боевых бронированных машин — 23 543 (+2)
артиллерийских систем — 34 301 (+13)
РСЗО — 1 535
средств ПВО — 1 238 (+1)
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 78 678 (+248)
крылатых ракет — 3 918
кораблей / катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 66 723 (+65)
специальной техники — 3 993 (+2)
Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.