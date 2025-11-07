ТСН в социальных сетях

Война
317
1 мин

РФ несет бешеные потери на фронте: Генштаб сообщил детали

За прошедшие сутки оккупанты понесли серьезные потери.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 7 ноября российская армия понесла около 1148910 потерь в живой силе. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили:

  • танков — 11 330 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 543 (+2)

  • артиллерийских систем — 34 301 (+13)

  • РСЗО — 1 535

  • средств ПВО — 1 238 (+1)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 78 678 (+248)

  • крылатых ракет — 3 918

  • кораблей / катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 723 (+65)

  • специальной техники — 3 993 (+2)

Напомним, российское Министерство обороны сообщило, что «16-я механизированная бригада», которой на самом деле не существует в ВСУ, потеряла 8 бойцов.

