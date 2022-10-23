РФ стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года (видео)

Гаубица Д-1 серийно выпускалась в СССР с 1943 по 1949 год.

Российская армия стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года, разваливающиеся еще во время перевозки.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что ранее Д-1 можно увидеть либо на монументах, либо на складах длительного хранения.

Милитарный портал добавляет, что для современных боевых действий эта гаубица устарела. Ее место – в военных музеях. Эта пушка серийно выпускалась с 1943 по 1949 год.

Фото: Википедия

Д-1 обладает недостаточной точностью и дальностью для ведения контрбатарейной войны. Дальность огня составляет до 12,4 км.

Ранее гаубицы Д-1 заметили в районе оккупированного Алчевска в Луганской области.

Фото: Егор Летов