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РФ стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года (видео)

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РФ стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года (видео)

Фото: скриншот с видео

Гаубица Д-1 серийно выпускалась в СССР с 1943 по 1949 год.

Российская армия стягивает на фронт архаические гаубицы Д-1 образца 1943 года, разваливающиеся еще во время перевозки.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что ранее Д-1 можно увидеть либо на монументах, либо на складах длительного хранения.

Милитарный портал добавляет, что для современных боевых действий эта гаубица устарела. Ее место – в военных музеях. Эта пушка серийно выпускалась с 1943 по 1949 год.

© Википедия
Фото: Википедия

Д-1 обладает недостаточной точностью и дальностью для ведения контрбатарейной войны. Дальность огня составляет до 12,4 км.

Ранее гаубицы Д-1 заметили в районе оккупированного Алчевска в Луганской области.

© Егор Летов
Фото: Егор Летов

Это уже не в первый раз россияне отправляют на фронт устаревшее вооружение. Так, в Уфе заметили транспорт, по которому перевозили старые 57-мм пушки зенитно-артиллерийского комплекса С-60. Эти зенитки находились на вооружении в СССР еще в 1950-х годах.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне для мобилизованных из ОРДЛО снимали с хранения устаревшие винтовки Мосина образца 1891 года. Главред Defense Express Олег Катков предположил, что это вооружение могут выдать и новомобилизованным в РФ из-за нехватки современного оружия.

Напомним, российский оккупант в телефонном разговоре с матерью жаловался на устаревшую технику.

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