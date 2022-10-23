Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ стягує на фронт архаїчні гаубиці Д-1 зразка 1943 року (відео)

Дата публікації
Перегляди
3946
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ стягує на фронт архаїчні гаубиці Д-1 зразка 1943 року (відео)

Фото: скриншот з відео

Гаубиця Д-1 серійно випускалася в СРСР від 1943 до 1949 року.

Російська армія стягує на фронт архаїчні гаубиці Д-1 зразка 1943 року, які розвалюються ще під час перевезення.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що раніше Д-1 можна побачити або на монументах, або на складах тривалого зберігання.

Мілітарний портал додає, що для сучасних бойових дій ця гаубиця застаріла. Їїї місце – у військових музеях. Ця гармата серійно випускалася з 1943 до 1949 року.

© Вікіпедія
Фото: Вікіпедія

Д-1 має недостатню точність та дальність для ведення контрбатарейної війни. Дальність вогню з цієї гаубиці становить до 12,4 км.

Раніше гаубиці Д-1 помітили у районі окупованого Алчевська на Луганщині.

© Єгор Летов
Фото: Єгор Летов

Це вже не вперше росіяни відправляють на фронт застаріле озброєння. Так, в Уфі помітили транспорт, яким перевозили старі 57-мм гармати зенітно-артилерійського комплексу С-60. Ці зенітки були на озброєнні в СРСР ще у 1950-х роках.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни для мобілізованих з ОРДЛО знімали зі зберігання застарілі гвинтівки Мосіна зразка 1891 року. Головред Defense Express Олег Катков припустив, що це озброєння можуть видати і новомобілізованим  в РФ через брак сучсної зброї.

Нагадаємо, російський окупант у телефонній розмові з матір'ю скаржився на застарілу техніку.

Українські військові показали роботу американських гаубиць М777

Українські військові показали роботу американських гаубиць М777

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація