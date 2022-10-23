РФ стягує на фронт архаїчні гаубиці Д-1 зразка 1943 року (відео)

Гаубиця Д-1 серійно випускалася в СРСР від 1943 до 1949 року.

Російська армія стягує на фронт архаїчні гаубиці Д-1 зразка 1943 року, які розвалюються ще під час перевезення.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що раніше Д-1 можна побачити або на монументах, або на складах тривалого зберігання.

Мілітарний портал додає, що для сучасних бойових дій ця гаубиця застаріла. Їїї місце – у військових музеях. Ця гармата серійно випускалася з 1943 до 1949 року.

Фото: Вікіпедія

Д-1 має недостатню точність та дальність для ведення контрбатарейної війни. Дальність вогню з цієї гаубиці становить до 12,4 км.

Раніше гаубиці Д-1 помітили у районі окупованого Алчевська на Луганщині.

Фото: Єгор Летов