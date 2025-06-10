РФ ударила "Кинжалами" по одному из аэродромов: Игнат раскрыл последствия

"Кинжал".

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Накануне, 9 июня, армия РФ атаковала аэробалистическими ракетами " Кинжал " украинский аэродром. Есть поражение и повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Впрочем, о каком аэродроме идет речь, в частности - об аэродром ли в городе Дубно Ровенской области, Игнат не уточнил.

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"Россия уже не впервые атакует военные аэродром. Вчера действительно такой случай был. Один из оперативных аэродромов был под ударом не только "Шахедов". Враг не пожалел четыре ракеты "Кинжал". Все они были уничтожены. Но, к сожалению, последствия есть. Есть поражение, определенное повреждение инфраструктуры. он.

По его словам, украинские летчики отрабатывают по врагу даже устаревшими советскими самолетами СУ-27 и МиГ-29, а не только F-16 и Миражом.

"Когда нанесли удар и уходят от вражеских ракет, то иногда по одному самолету может враг направлять четыре-шесть ракет и это чрезвычайный риск", - рассказал Игнат.

Напомним, минувшей ночью 9 июня Россия массированно атаковала Ровенщину. Под ударом находился город Дубно.

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Впрочем, с утра снова в Ровенской области произошли мощные взрывы. Сообщалось о пусках двух "Кинжалов". Громко было в районе города Дубно.