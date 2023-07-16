Россия ракетами обстреливает Харьков: в городе раздаются взрывы

Жителей Харьковщины призывают быть в укрытиях.
Российская террористическая армия ночью 16 июля наносит ракетные удары по Харькову. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове после 22:00 раздалось уже несколько взрывов. Городской голова Харькова сообщил, что город под ракетными ударами.
"По предварительной информации снова обстрел Основянского района", — сообщил Терехов.
В Харьковской ОВА призывают жителей региона быть в безопасных местах.
"Оккупанты снова наносят удары по Харьковщине. Находитесь в укрытиях!", — сообщил глава Харьковской ОВА Ооег Синегубов.
Это уже в третий раз за сутки российские террористы обстреливают Харьков ракетами.
Напомним, оккупанты 16 июля около 1:30 ударили по Харькову. Удары нанесли с территории Белгородской области.
Вечером оккупанты снова обстреляли город ракетами С-300. Россияне попали по гражданскому предприятию. Там погиб 24-летний мужчина, он был в то время на работе.
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