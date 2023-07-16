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Росія ракетами обстрілює Харків: у місті лунають вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Росія ракетами обстрілює Харків: у місті лунають вибухи

Росія вночі обстрілює Харків. / Фото: Associated Press

Жителів Харківщини закликають бути в укриттях.

Російська терористична армія вночі 16 липня завдає ракетних ударів по Харкову. У місті чути вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

У Харкові після 22:00 пролунало уже кілька вибухів. Міський голова Харкова повідомив, що місто під ракетними ударами. 

"За попередньою інформацією знову обстріл Основʼянського району", - повідомив Терехов. 

У Харківській ОВА закликають жителів регіону бути в безпечних місцях. 

"Окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Перебувайте в укриттях!", - повідомив голова Харківської ОВА Ооег Синєгубов. 

Це вже втретє за добу російські терористи обстрілюють Харків ракетами. 

Нагадаємо, окупанти 16 липня близько 1:30 вдарили по Харкову. Удари здійснили з території Бєлгородської області.

Ввечері окупанти вдруге обстріляли місто ракетами С-300. Росіяни поцілили по цивільному підприємству. Там загинув 24-річний чоловік, він був у той час на роботі. 

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Дата публікації
Перегляди
3422
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