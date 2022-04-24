Россия снова сорвала эвакуацию людей из Мариуполя – Верещук

Россия снова сорвала эвакуацию людей из Мариуполя – Верещук

Из города Мариуполь, Донецкая область, снова не удалось эвакуировать людей.

Россия не предоставила гарантии безопасности и не придерживалась режима тишины.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Нам не удалось открыть гуманитарный коридор. Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня, поэтому будем пробовать завтра", — сообщила Верещук.

Отметим, Россия не в первый раз срывает эвакуацию из Мариуполя. Вчера, 23 апреля должна была произойти эвакуация из города. Впрочем, захватчики заставили людей разойтись, угрожая обстрелами, и заявили, что эвакуироваться можно только в оккупированный Докучаевский.

Напомним, из Попасной сегодня, 24 апреля, удалось вывезти эвакуационным автобусом всего 16 человек, еще два авто гуманитарной колонны попали под обстрел и не смогли забрать мирных жителей города.

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