Россияне активизировали применение дронов и авиации в районе Авдеевки

Российские оккупационные войска начали активно использовать дроны-камикадзе и авиацию на Авдеевском направлении.

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Следует отметить, что вторые сутки активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений", — сказал Штупун.

В общей сложности, по его словам, за прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела.

"Очень активно применяют артиллерии, пытаются идти вперед пехотой и начали задействовать бронетехнику", — подчеркнул спикер.

Штупун добавил, что общие потери россиян на Таврическом направлении составили 513 человек, более половины — в районе Авдеевки.

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне продвинулись в промзоне возле Авдеевки и близ Вербового, а также усилили штурмовые операции к северу от Соледара. оккупанты пытаются вовсю захватить город.

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