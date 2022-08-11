Россияне для переговоров с Украиной действуют как террористы — Арестович

Действия России в этой войне можно считать террористическими, поскольку они создают ядерную угрозу.

Об этом 11 августа в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россияне не покинут Запорожскую АЭС. Они работают ради переговоров. Президент Зеленский сказал, что авария на АЭС будет равноценна применению ядерного оружия. И здесь вопрос, в какой ситуации оказалась РФ — продолжать упорно все отрицать? Все сводится к тому, что Большая семерка, Президент Украины и Совбез ООН сегодня заявили о провокации ядерной войны. Выйти с АЭС — это показать в глазах своих аудитории, что они слабы. Как всегда РФ будут выдавать большое количество противоречивых заявлений.И здесь вопрос, доиграются ли они до того, что попадут туда, куда не нужно. Совершенно очевидно, что это попытка создать переговорную площадку. Они так давно это делают: они кризис 2015 года создавали для создания переговорной ситуации, они так делали в Европе. Они действуют как террористы", — подчеркнул Арестович.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее по ЗАЭС было зафиксировано 10 прилетов.

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