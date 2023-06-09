Россияне готовятся отступать вглубь Крыма: Маляр назвала признаки

Россияне ставят "зубы дракона" далеко в глубине оккупированного Крыма. Очевидно, они понимают, что будут вынуждены отступать.

Российские оккупанты оборудуют оборонительные рубежи не только на подступах к Крыму, но и в глубине полуострова.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российские оккупационные войска оборудуют оборонительные рубежи с помощью так называемых "зубов дракона" на подступах к территории временно оккупированного Крыма. Не считая того, такие рубежи возникают и в глубине захваченного полуострова, на определенном расстоянии до сегодняшней полосы боевого столкновения.

"В частности есть информация об их установке на Перекопском направлении", — рассказала Маляр.

Замминистра обороны пояснила, что установка бетонных препятствий свидетельствует, что военное руководство РФ "рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности вглубь временно оккупированного Крыма".

"В то же время российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, вероятно грозит гибель. В таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен", — написала Анна Маляр.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что российские оккупанты в Крыму готовят принудительное перемещение местных жителей с севера полуострова и похищение материально-культурных ценностей.

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