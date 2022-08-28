Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: горят жилые дома

Днем 28 августа оккупанты накрыли огнем Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы. Там загорелись жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.

Так, в Никопольском районе войска РФ ударили по Мировской громаде. Повреждены несколько домов, найдены три воронки, на одном из подворий произошел пожар. Огонь укротили, жертв нет.

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В Криворожском районе пострадали Широковская и Зеленодольская громады. Поврежден предприятие. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также россияне обстреляли Синельниковский район. Под огонь оккупантов попали Великомихайловская и Раевская громады. В Великомихайловской громаде занялось жилье. На месте работают спасатели.

Напомним, жителей одной из громад Днепропетровской области просят срочно покинуть свои дачи.

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