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Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: горять житлові будинки

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Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: горять житлові будинки

Ілюстрація / Фото: скриншот з відео

Російські окупаційні війська знову обстріляли Дніпропетровську область.

Вдень 28 серпня окупанти накрили вогнем Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Там зайнялися житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.

Так, у Нікопольському районі війська РФ вдарили по Мирівській громаді. Пошкоджено кілька будинків, знайдено три вирви, на одному з подвір’їв сталася пожежа. Вогонь приборкали, жертв немає. 

У Криворізькому районі постраждали Широківська та Зеленодольська громади. Пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією люди не постраждали.

Також росіяни обстріляли Синельниківський район. Під атаку окупантів потрапили Великомихайлівська та Раївська громади. У Великомихайлівській громаді зайнялось житло. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, жителів однієї з громад Дніпропетровської області просять терміново залишити свої дачі.

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Дата публікації
Перегляди
1808
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