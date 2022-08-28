Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: горять житлові будинки

Вдень 28 серпня окупанти накрили вогнем Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Там зайнялися житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.

Так, у Нікопольському районі війська РФ вдарили по Мирівській громаді. Пошкоджено кілька будинків, знайдено три вирви, на одному з подвір’їв сталася пожежа. Вогонь приборкали, жертв немає.

Також читайте Офіцер ЗСУ розповів, у чому росіяни мають перевагу і чи вдасться їм захопити Миколаїв або Одесу

У Криворізькому районі постраждали Широківська та Зеленодольська громади. Пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією люди не постраждали.

Також росіяни обстріляли Синельниківський район. Під атаку окупантів потрапили Великомихайлівська та Раївська громади. У Великомихайлівській громаді зайнялось житло. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, жителів однієї з громад Дніпропетровської області просять терміново залишити свої дачі.

Читайте також: