Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне перед подрывом Каховской ГЭС массово мародерили — Центр национального сопротивления

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
681
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне перед подрывом Каховской ГЭС массово мародерили — Центр национального сопротивления

Оккупанты перед терактом на ГЭС массово мородерили / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха не только на левобережье Херсона.

Российские оккупанты перед тем, как взорвать Каховскую ГЭС, активно разворовывали временно оккупированные территории.

Об этом пишет пресс-служба Центра национального сопротивления.

Как стало известно, на левобережье Херсона россияне продолжают мародерить. Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты активизировались и вывозили награбленное в сторону Крыма.

"Мародерили россияне не только на левобережье, но и оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городах и селах. В частности, село Стрелковое", — рассказали в ЦНС.

Напомним, что оккупанты могли завозить на Каховскую ГЭС взрывчатку грузовиками. А за несколько дней до взрыва вывезли технику.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
681
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация