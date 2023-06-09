Россияне перед подрывом Каховской ГЭС массово мародерили — Центр национального сопротивления

Оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха не только на левобережье Херсона.
Российские оккупанты перед тем, как взорвать Каховскую ГЭС, активно разворовывали временно оккупированные территории.
Об этом пишет пресс-служба Центра национального сопротивления.
Как стало известно, на левобережье Херсона россияне продолжают мародерить. Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты активизировались и вывозили награбленное в сторону Крыма.
"Мародерили россияне не только на левобережье, но и оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городах и селах. В частности, село Стрелковое", — рассказали в ЦНС.
Напомним, что оккупанты могли завозить на Каховскую ГЭС взрывчатку грузовиками. А за несколько дней до взрыва вывезли технику.
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