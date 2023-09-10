Россияне снова обстреляли Херсон: есть пострадавшая (фото)

Российская террористическая армия в воскресенье, 10 сентября, снова обстреляла Херсон. В городе получила ранение 69-летняя женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА и Херсонской областной прокуратуре.

Оккупанты 10 сентября в 17:30 обстреляли Сурововский район Херсона. На месте инцидента пострадала 69-летняя женщина, ее госпитализировали.

В прокуратуре Херсонской области добавили, что российские террористы атаковали город из артиллерии.

"Оскольковые ранения получила женщина 69-лет, она госпитализирована. Данные уточняются. Поврежден фасад и окна жилой многоэтажки, автотранспорт", — говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Херсон — последствия / Фото: Прокуратура Херсонской области

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационная армия РФ 10 сентября, около 7:00, снова нанесла удар по Херсону. Из-за попадания вражеских снарядов в здании образовательного учреждения повреждены кровля и окна.

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