Росіяни знову обстріляли Херсон: є постраждала (фото)

Російська терористична армія у неділю, 10 вересня, знову обстріляла Херсон. У місті поранення отримала 69-річна жінка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА та Херсонській обласній прокуратурі.

Окупанти 10 вересня о 17:30 обстріляли Сурововський район Херсона. На місці інциденту постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували.

У прокуратурі Херсонської області додали, що російські терористи атакували місто з артилерії.

"Осколкові поранення отримала жінка 69-років, її госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт", - йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли Херсон - наслідки / Фото: Прокуратура Херсонської області

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційна армія РФ 10 вересня, близько 7:00, знову завдала удару по Херсону. Через влучання ворожих снарядів у будівлі освітнього закладу пошкоджено покрівлю та вікна.

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