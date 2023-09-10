Росіяни знову обстріляли Херсон: є постраждала (фото)

Окупанти обстріляли місто з артилерії.
Російська терористична армія у неділю, 10 вересня, знову обстріляла Херсон. У місті поранення отримала 69-річна жінка.
Про це повідомили в Херсонській ОВА та Херсонській обласній прокуратурі.
Окупанти 10 вересня о 17:30 обстріляли Сурововський район Херсона. На місці інциденту постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували.
У прокуратурі Херсонської області додали, що російські терористи атакували місто з артилерії.
"Осколкові поранення отримала жінка 69-років, її госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, окупаційна армія РФ 10 вересня, близько 7:00, знову завдала удару по Херсону. Через влучання ворожих снарядів у будівлі освітнього закладу пошкоджено покрівлю та вікна.
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