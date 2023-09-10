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Росіяни знову обстріляли Херсон: є постраждала (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни знову обстріляли Херсон: є постраждала (фото)

Наслідки обстрілу Херсона / Фото: Прокуратура Херсонської області

Окупанти обстріляли місто з артилерії.

Російська терористична армія у неділю, 10 вересня, знову обстріляла Херсон. У місті поранення отримала 69-річна жінка. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА та Херсонській обласній прокуратурі

Окупанти 10 вересня о 17:30 обстріляли Сурововський район Херсона. На місці інциденту постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували. 

У прокуратурі Херсонської області додали, що російські терористи атакували місто з артилерії. 

"Осколкові поранення отримала жінка 69-років, її госпіталізовано. Дані уточнюються. Пошкоджено фасад та вікна житлової багатоповерхівки, автотранспорт", - йдеться у повідомленні. 

Росіяни обстріляли Херсон - наслідки / © Прокуратура Херсонської області
Росіяни обстріляли Херсон - наслідки / Фото: Прокуратура Херсонської області

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційна армія РФ 10 вересня, близько 7:00, знову завдала удару по Херсону. Через влучання ворожих снарядів у будівлі освітнього закладу пошкоджено покрівлю та вікна.  

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Дата публікації
Перегляди
240
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