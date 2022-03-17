"Россияне устроили в Рубежном ад" — глава Луганской ОГА

В Рубежном обстрелы продолжались всю ночь.

В Луганской области ночь на 17 марта была тяжелой для Рубежного, Попасной и Северодонецка из-за обстрелов российских оккупантов, которые цинично уничтожают жилые районы и убивают мирных украинцев. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По его словам, в Рубежном загорелись не менее 27 домов, местами горели целыми улицами. Еще не менее 5 возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке.

"Россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь, повреждено по меньшей мере 27 домов. Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Информация о пострадавших уточняется. Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан погибают родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не позволяют безопасно уехать", — написал он.

Гайдай напомнил, как на днях оккупанты открыли огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера – в направлении Мариуполя.

"Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной. Россияне оставляют возможности оставаться дома, потому что людям уже нет, где жить, не дают людям обезопасить себя. Но мы каждый день пытаемся эвакуировать как можно больше жителей области. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, делают все возможно, чтобы удержать оборону", — добавил он.

Напомним, в Мерефе Харьковской области 17 марта в 3:30 утра в результате российского обстрела разрушено школу и дом культуры, повредило и рядом расположенные дома.

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