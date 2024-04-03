Россияне выбрали новую цель после Авдеевки: на какой город давит враг

С каждым днем россияне увеличивают удары КАБами и артиллерией на Бахмутском направлении.

После Авдеевки целью россиян стал Часов Яр Донецкой области. Враг активно наступает на Ивановское и Богдановку, чтобы подойти к городу.

Об этом сказал майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, целью врага является выход к каналу Северский Донец – Донбасс.

"Противник сосредоточил основные усилия на Часов Яр, начав активные наступательные действия на Ивановское и Богдановку. С каждым днем россияне наращивают удары КАБами и артиллерией. Особенно ночью активно работают вражеские FPV-дроны", — отметил Нагорный.

Несмотря на то, что украинские военные проводят активную контрбатарейную борьбу, Россия не прекращает забрасывать линию фронта "мясом".

"То есть целью после Авдеевки для противника стал Часов Яр. И там они будут в дальнейшем пытаться сконцентрировать свои усилия", — подчеркнул Нагорный.

Напомним, по данным местных властей, в городе Часов Яр в Донецкой области остается 875 жителей. Преимущественно — это пожилые люди.

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