Росіяни обрали нову ціль після Авдіївки: на яке місто тисне ворог

З кожним днем росіяни нарощують удари КАБами та артилерією на Бахмутському напрямку.

Після Авдіївки ціллю росіян став Часів Яр Донецької області. Ворог активно наступає на на Іванівське та Богданівку, щоб підійти до міста.

Про це сказав майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний у етері телеканалу "Еспресо".

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За його словами, метою ворога є вихід до каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Противник зосередив основні зусилля на Часів Яр, почавши активні наступальні дії на Іванівське та Богданівку. З кожним днем росіяни нарощують удари КАБами та артилерією. Особливо вночі активно працюють ворожі FPV-дрони", - зауважив Нагорний.

Попри те, що українські військові проводять активну контрбатарейну боротьбу, Росія не припиняє закидувати лінію фронту "м'ясом".

"Тобто ціллю після Авдіївки для противника став Часів Яр. І там вони надалі намагатимуться сконцентрувати свої зусилля", - наголосив Нагорний.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, у місті Часів Яр на Донеччині залишається 875 жителів. Переважно - це люди похилого віку.

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