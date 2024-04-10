Российские спецслужбы ищут агентов в Канаде: громкие детали от ГУР

Ищут агентов, в частности через русскоязычные средства массовой информации в Канаде.

Федеральная служба безопасности РФ ищет агентов разведки из других стран в Канаде, чтобы предложить им работать на Москву.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

" ГУР МО Украины информирует — российская ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве", — заявили в ГУР.

Там добавили, что поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, находившихся в составе или под влиянием советского союза.

"Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде", — предупредили в разведке.

Так, например, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде открытки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" — это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах. города Торонто.

Интересно, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть только прикрытием и способом привлечения внимания местных структур безопасности, подчеркнули в ГУР.

Напомним, СБУ задержала псевдовоенного ВСУ, которого РФ завербовала более 20 лет назад. Он как раз пытался убежать, но теперь сядет пожизненно за все, что натворил.

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