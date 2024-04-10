Російські спецслужби шукають агентів у Канаді: гучні деталі від ГУР

Шукають агентів, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

Федеральна служба безпеки РФ шукає агентів розвідки з інших країн у Канаді, аби запропонувати їм працювати на Москву.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“ГУР МО України інформує — російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві”, — заявили в ГУР.

Там додали, що пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

“Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді”, — попередили у розвідці.

Так, наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання “Наша Канада” — це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах “європейських товарів”, російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.

Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур, наголосили в ГУР.

Нагадаємо, СБУ затримала псевдовійськового ЗСУ, якого РФ завербувала понад 20 років тому. Він саме намагався втекти, але тепер сяде довічно за все, що наробив.

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