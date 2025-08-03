Российский военный признался в ужасном преступлении, совершенном на Луганщине

Российский оккупант / © Associated Press

Реклама

Российский военный, помощник депутата Госдумы РФ и, координатор ассоциации ветеранов «СВО» Москвы Алексей Кузинков признался в том, что оккупанты совершили военное преступление в городе Сватово Луганской области.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на интервью россиянина, которое появилось в Сети.

«В Сватово российские бойцы взорвали гранатой продуктовый магазин. Потому что там „ждуны“, — сказал Кузинков, кажется, даже не осознав, что разоблачает чудовищное военное преступление российских оккупантов.

Реклама

Денис Казанский отметил, что такое признание лучше всего показывает, какими на самом деле являются эти «защитники русскоязычного населения».

«Давно говорю, не нужно никакого украинского ИПСО. Они сами во всем признаются», — написал украинский журналист.

Ранее стало известно о криминальных разборках среди офицеров российской армии. Командир российского 95-го стрелкового полка 5-й мотострелковой бригады похитил и убил своего командира батальона с позывным «Седой».

Напомним, украинская разведка обнародовала очередной перехват, в котором командир российских войск на Новопавловском направлении отдает преступный приказ - убивать украинских военнослужащих, попавших в плен.

Реклама