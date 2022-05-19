С летчиком Сергеем Пархоменко прощались в Винницкой области с истребителями в небе

С летчиком Сергеем Пархоменко прощались в Винницкой области с истребителями в небе

Истребители в небе над Винницей — наши пилоты отдавали последнее уважение погибшему летчику Сергею Пархоменко.

Он погиб несколько дней назад во время выполнения боевого задания в районе Гуляйполя на Запорожье — там сейчас идут ожесточенные бои с рашистами, говорится в ТСН.

Сергею было всего 25, он успел уничтожить 20 рашисских танков и более 50 бронированных машин, а еще десятки вражеских автоцистерн. И много раз спасал нашу технику от ракетных обстрелов россиян.

Сам Сергей из Харьковщины, но дома из-за боевых действий похоронить его не смогли, поэтому прощались в Винницкой области. В честь погибшего пилота в небе кружились боевые истребители.

У Сергея Пархоменко остались родители, жена и маленький сын. «У молодого пилота в марте родился сын. Маленький сынок, который тоже будет когда-то защищать свою родную страну. Сегодня пилоты истребительной авиации в небе почитали, как это делают для своих собратьев», — говорит спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребители над Винницей: в городе отдали последнюю дань погибшему летчику

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