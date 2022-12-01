Саммит НАТО согласовал помощь для Украины: на что можем рассчитывать

Ренитно-ракетные системы для Украины — Пентагон заключил контракт на производство "Насамсов". Изготовить планируют 6 передовых зенитных ракетных комплексов на общую сумму более 1,2 миллиарда долларов до 28 ноября 2025 года. Кроме комплексов, туда будет входить сопутствующее оборудование, услуги и запасные части. США одобрили поставки "Насамсов" в Украину после ряда ракетных и беспилотных атак. Первые 2 системы к нам приехали в ноябре, другие обещают уже в следующем месяце. Наши воздушные силы и американское Минобороны подтверждают стопроцентный успех "Насамсов" в перехвате российского вооружения. Больше о вооруженной помощи от союзников говорили на саммите НАТО в Бухаресте накануне. В мероприятии принимал участие и наш глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, говорится в ТСН.

Бухарест – город, где история обратила не туда – в 2008 году на саммите НАТО Украине и Грузии в угоду России отказывают в предоставлении плана действий по членству в Альянсе. 14 лет спустя министры стран НАТО собираются в Румынии снова, но чтобы искать трансформаторы, генераторы и оружие, чтобы защитить Украину от российских ракет.

Но и спустя годы – на этот исторический перекресток – политики смотрят по-разному. “Да, мы приняли решение в Бухаресте в 2008 году – я был здесь как молодой, ну не такой уж молодой, но и не такой старый, как сейчас – премьер-министр Норвегии и очень хорошо помню решение. И мы до сих пор его поддерживаем – двери НАТО остаются открытыми”, — отмечает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В совместном заявлении страны НАТО вновь подтверждают, что двери Альянса открыты для Украины, но справедливости ради — путь к двери стал длиннее и сложнее. Чтобы приблизиться к ним, теперь нужно, прежде всего, победить в кровавой несправедливой войне с противником, чьи силы значительно превышают украинские. Как положительный момент генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечает — ВСУ все ближе к стандартам НАТО, идет переход — от старого советского к современному натовскому вооружению. В то же время, по словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, они рассматривают возможность возобновить производство некоторых еще советских видов вооружений, которые уже есть в Украине.

Оборона Украины осложняется тем, что Россия, которая уже перестала делать вид, будто защищает или освобождает кого-то на украинской земле, целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру. “Поскольку президент Путин не может победить Украину военным путем, он воюет с гражданскими, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру: выключить свет, выключить отопление, выключить воду, чтобы гражданские страдали. И мы услышали непосредственно от министра, какие сейчас условия в Украине. Но я могу сказать, что есть четкое намерение у многих стран помочь, быть уверенными, что мы помогаем Украине защитить ее энергетическую инфраструктуру и при необходимости восстановить то, что разрушили российскую агрессию”, — отметил Блинкен.

Участие Украины в саммитах НАТО в последние 5 лет блокирует ближайший путинский сателлит в Альянсе — Венгрия. Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба здесь по персональному приглашению генсека Столтенберга. Он встречается с руководителями самых влиятельных дипломатий – группы 7. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригласил всех на ужин, поделился фотографиями в Инстаграмме: министры смотрят чемпионат мира по футболу, где США играют против Ирана. Расслабленная атмосфера не обманывает, ведь важные вопросы иногда решаются и так.

На кону поставки Украине американских систем противовоздушной обороны "Петриот". После падения ракеты в польском Пешеводуве Германия предложила передать две батареи на восточный фланг Альянса, но польское правительство вышло со встречным предложением — отдать их Украине. Соединенные Штаты от стадии возражения перешли к торгу – если в начале полномасштабной войны они однозначно заявляли, что «Петриот» не может руководствоваться никем, кроме натовских специалистов, то теперь такую возможность допускают. В интервью ведущей CNN Кристин Аманпур, госсекретарь наиболее полно раскрыл причины, почему этого до сих пор не произошло. “Мы очень сосредоточены на поставках Украины систем противовоздушной обороны, и не только мы, но и многие другие страны. И мы работаем над тем, чтобы украинцы получили эти системы как можно скорее, но и как можно эффективнее: что они умели ими пользоваться, ремонтировать их. Все эти факторы должны совпасть”, — отмечал Блинкен.

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Генераторы, трансформаторы, запчасти для ремонта электросетей, которые Альянс совместными усилиями насобирал для Украины, будут не более чем расходным материалом, если не защитить небо, и западные партнеры это понимают. Системы противовоздушной обороны необходимы, американские "НАСАМС", уже находящиеся на вооружении ВСУ, по оценкам Пентагона, во время последних ракетных ударов продемонстрировали высокую эффективность — 10 перехватов на 10 ракет. Но стратегия России – бить массированно – дронами и ракетами, чтобы истощать украинские силы противовоздушной обороны. Поэтому эффективных систем ПВО требуется гораздо больше.

“Понимаете, проблема с ПВО в том, что их нельзя, условно говоря, купить в супермаркете, или прийти на склад и сказать – это, вот и вот забираем. Они все расписаны, у них у всех есть предназначения, большинство из них уже охраняют какие-то части пространства тех или иных стран. Поэтому, если речь идет, например, о том, чтобы получить какие-то системы вроде Hawk, переоборудовать их и немного модернизировать, — это время. Желание и готовность делать это есть, но – это время. Снять с боевого дежурства систему ПВО никто не может. То есть, проблемы такого характера. Но на тему ПВО нет никаких табу и все темы… Все обсуждается”, — говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

То, в чем члены Альянса убеждены однозначно – победа России недопустима. Она не только дала бы сигнал другим диктаторам, что агрессия может являться инструментом достижения целей, но и приблизила бы очевидное зло к их собственным границам. Следовательно, обещают помогать Украине столько, сколько это будет нужно. Министр Кулеба сказал, к партнерам у него только три слова: быстрее, быстрее, быстрее

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