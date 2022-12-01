Саміт НАТО узгодив допомогу для України: на що можемо розраховувати

Ренітно-ракетні системи для України - Пентагон уклав контракт на виробництво “Насамсів”. Виготовити планують 6 передових зенітних ракетних комплексів загальною сумою понад 1,2 мільярди доларів до 28 листопада 2025 року. Окрім комплексів туди входитиме супутнє обладнання, послуги та запасні частини. США схвалили постачання “Насамсів” до України після низки ракетних та безпілотних атак. Перші 2 системи до нас приїхали у листопаді, інші обіцяють вже наступного місяця. Наші повітряні сили і американське Міноборони підтверджують стовідсотковий успіх “Насамсів” у перехопленні російського озброєння. Більше про збройну допомогу від союзників говорили на саміті НАТО у Бухаресті напередодні. У заході брав участь і наш очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, йдеться в ТСН.

Бухарест - місто, де історія звернула не туди - 2008 року на саміті НАТО Україні та Грузії на догоду Росії відмовляють у наданні плану дій щодо членства в Альянсі. 14 років потому міністри країн НАТО збираються у Румунії знову, але вже щоб шукати трансформатори, генератори і зброю, аби захистити Україну від російських ракет.

Але і через роки - на це історичне перехрестя - політики дивляться по-різному. “Так, ми ухвалили рішення у Бухаресті у 2008 році - я був тут як молодий, ну не такий вже молодий, але й не такий старий, як зараз - прем’єр-міністр Норвегії і дуже добре пам’ятаю рішення. І ми досі його підтримуємо - двері НАТО залишаються відчиненими”, - зазначає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У спільній заяві країни НАТО знов підтверджують, що двері Альянсу відчинені для України, але справедливості заради - шлях до дверей став довшим і складнішим. Щоб наблизитися до них, тепер треба насамперед перемогти у кривавій несправедливій війні із супротивником, чиї сили значно перевищують українські. Як позитивний момент генсек Альянсу Єнс Столтенберг відзначає - ЗСУ дедалі ближче до стандартів НАТО, триває перехід - від старого радянського до сучасного натівського озброєння. Водночас, за словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, вони розглядають можливість відновити виробництво деяких ще радянських видів озброєнь, які вже є в Україні.

Оборона України ускладнюється тим, що Росія, яка вже перестала вдавати, ніби захищає чи звільняє когось на українській землі, цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру. “Оскільки президент Путін не може перемогти Україну військовим шляхом, він воює із цивільними, намагаючись зруйнувати енергетичну інфраструктуру: вимкнути світло, вимкнути опалення, вимкнути воду, щоб цивільні страждали. І ми почули безпосередньо від міністра, які зараз умови в Україні. Але я можу сказати, що є чіткий намір у багатьох країн допомогти, бути певними, що ми допомагаємо Україні захистити її енергетичну інфраструктуру і за необхідності відновити те, що було зруйновано російською агресією”, - зазначив Блінкен.

Участь України у самітах НАТО останні 5 років блокує найближчий путінський сателіт в Альянсі - Угорщина. Тож міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тут на персональне запрошення генсека Столтенберга. Він зустрічається із керівниками найвпливовіших дипломатій - групи 7. Держсекретар США Ентоні Блінкен запросив усіх на вечерю, поділився фотографіями в Інстаграм: міністри дивляться чемпіонат світу з футболу, де США грають проти Ірану. Розслаблена атмосфера не вводить в оману, адже важливі питання іноді вирішуються і так.

На кону постачання Україні американських систем протиповітряної оборони “Петріот”. Після падіння ракети у польському Пешеводуві, Німеччина запропонувала передати дві батареї на східний фланг Альянсу, але польський уряд вийшов із зустрічною пропозицією - віддати їх Україні. Сполучені Штати від стадії заперечення перейшли до торгу- якщо на початку повномасштабної війни вони однозначно заявляли, що “Петріот” не може керуватися ніким, окрім натівських фахівців, то тепер таку можливість допускають. В інтерв’ю ведучій CNN Крістін Аманпур, держсекретар найповніше розкрив причини, чому цього досі не сталося. “Ми дуже зосереджені на постачанні України систем протиповітряної оборони, і не лише ми, але й багато інших країн. І ми працюємо над тим, щоб українці отримали ці системи якомога швидше, але також якомога ефективніше: що вони уміли ними користуватися, ремонтувати їх. Усі ці фактори мають співпасти”, - зазначав Блінкен.

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Генератори, трансформатори, запчастини для ремонту електромереж, що їх Альянс спільними зусиллями назбирав для України, будуть не більш як розхідним матеріалом, якщо не захистити небо, і західні партнери це розуміють. Системи протиповітряної оборони необіхідні, американські “НАСАМС”, які вже є на озброєнні ЗСУ, за оцінками Пентагону, під час останніх ракетних ударів продемонстрували високу ефективність - 10 перехоплень на 10 ракет. Але стратегія Росії - бити масовано - дронами та ракетами, щоб виснажувати українські сили протиповітряної оборони. Тому ефективних систем ППО потрібно значно більше.

“Розумієте, проблема з ППО в тому, що їх не можна, умовно кажучи, купити в супермаркеті, або прийти на склад і сказати - оце, оце й оце забираєм. Вони всі розписані, в них у всіх є призначення, більшість із них уже охороняють якісь частки простору тих чи інших країн. Тому, якщо йдеться, наприклад, про те, щоби дістати якісь системи на кшталт Hawk, переобладнати їх і трошки модернізувати, - це час. Бажання і готовність робити це є, але - це час. Зняти з бойового чергування систему ППО ніхто не може. Тобто проблеми такого характеру. Але на тему ППО немає жодних табу, і всі теми… Все обговорюється”, - каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Те, в чому члени Альянсу переконані однозначно - перемога Росії неприпустима. Вона не лише дала би сигнал іншим диктаторам, що агресія може бути інструментом досягнення цілей, але й наблизила би очевидне зло до їхніх власних кордонів. Відтак обіцяють допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. Міністр Кулеба сказав, до партнерів в нього є лише три слова: швидше, швидше, швидше

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