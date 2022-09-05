СБУ направила в суд дело о военных преступлениях еще двух генералов РФ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Александра Чайко, командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции ЛНР" – генерал-майору Эседулли Абачева сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии РФ.

Возглавляя оккупационную группировку "Восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева.

"Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в селе Здвижовка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", — говорится в сообщении.

СБУ также собрала доказательства военных преступлений, совершенных генерал-майором Эседдулой Абачевым. В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", подчиненным 12-му командованию резерва южного военного округа РФ

Злоумышленник руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства РФ ему присвоено звание "героя России" и "героя ЛНР".

Напомним, мужчина и женщина из Харькова сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов.

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