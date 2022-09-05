СБУ направила в суд дело о военных преступлениях еще двух генералов РФ

СБУ собрала доказательства военных преступлений российских генералов.
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Александра Чайко, командующему 2-м армейским корпусом "народной милиции ЛНР" – генерал-майору Эседулли Абачева сообщено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии РФ.
Возглавляя оккупационную группировку "Восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева.
"Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в селе Здвижовка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", — говорится в сообщении.
СБУ также собрала доказательства военных преступлений, совершенных генерал-майором Эседдулой Абачевым. В начале полномасштабного вторжения его назначили так называемым "командующим 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", подчиненным 12-му командованию резерва южного военного округа РФ
Злоумышленник руководил действиями захватчиков на восточном направлении. Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.
За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства РФ ему присвоено звание "героя России" и "героя ЛНР".
Напомним, мужчина и женщина из Харькова сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов.
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