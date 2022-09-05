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​​СБУ направила до суду справу про воєнні злочини ще двох генералів РФ

Дата публікації
Перегляди
2012
Час на прочитання
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​​СБУ направила до суду справу про воєнні злочини ще двох генералів РФ

Фото: Служба безпеки України

​​СБУ зібрала докази воєнних злочинів російських генералів.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Олександра Чайко, командувачеві 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" – генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ.

Очолюючи окупаційне угруповання "Схід", він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва.

"Щоб уникнути вогневого ураження у ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині", - йдеться у повідомленні.

СБУ також зібрала докази військових злочинів, вчинених генерал-майором Еседдулою Абачевим. На початку повномасштабного вторгнення його призначили так званим "командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", який підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу РФ.

Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини.

За вчинення військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва РФ йому присвоєно звання "героя Росії" та "героя ЛНР".

Нагадаємо, чоловік і жінка з Харкова здавали окупантам координати ЗСУ та паролі блокпостів.

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