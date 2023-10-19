СБУ поймала агента ФСБ – корректировщика атак по Харьковщине: фото переписок предателя

Разведданные, которые передавал россиянам агент, требовались врагу для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ России, корректировавшего воздушные вражеские атаки на военную и промышленную инфраструктуру Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Что натворил агент ФСБ

Украинские спецслужбы поймали российского агента с поличным, когда тот проводил доразведку мест вражеских "прилетов" в Харькове.

По указанию врага их приспешник объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских атак на украинские объекты. Больше всего россиян интересовала информация о возможных огневых поражениях местных заводов оборонно-промышленного комплекса.

Переписка агента ФСБ России с врагом / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка агента ФСБ России с врагом / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка агента ФСБ России с врагом / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка агента ФСБ России с врагом / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка агента ФСБ России с врагом / Фото: Служба безопасности Украины

Информацию с координатами инфраструктурных объектов Харьковщины и другие полученные данные российский агент посылал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер. Чтобы маскировать свою связь с врагом, злоумышленник использовал сим-карты мобильных операторов РФ, регистрируя на них анонимные аккаунты.

За выполненные задания злоумышленник получал от россиян деньги на свой криптокошелек.

"Установлено, что разведданные требовались захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону нашего государства", — отметили в СБУ.

Кем оказался агент РФ и что у него нашли

По данным следствия, приспешником россиян оказался работник местной фармацевтической компании, которого ФСБ завербовала в марте 2023 года. В поле зрения врага мужчина попал в качестве активного пользователя прокремлевских Телеграм-каналов, где публиковал собственные антиукраинские сообщения.

У задержанного провели обыски и нашли у него мобильные телефоны, которые тот использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время задержанный находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

К слову, 22-летнюю жительницу Кировоградской области приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Она передавала спецслужбам РФ данные об оборонных предприятиях Украины.

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