Секретарь СНБО ответил на призыв США не бить по НПЗ в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина должна принять военную стратегию в попытках вынудить президента России Владимира Путина прекратить нападения на Украину. И удары беспилотниками глубоко внутри России являются ключевой частью этой стратегии.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

И хотя Белый дом публично выступает против этих операций, утверждая, что они являются контрпродуктивными и эскалационными, но, по мнению Литвиненко, они необходимы для сохранения давления на Путина.

"Во-первых, это ограничивает его пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение войны стоит дороже ее прекращения", — говорит секретарь СНБО.

В отличие от России Украина не бьет по гражданскому населению. Под ударом только военные корабли, военные самолеты и нефтяная инфраструктура, подчеркнул он.

"Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит более 30 миллионов долларов. Мы можем провести операцию, которая будет стоить менее 2 миллионов долларов. Это фантастически рентабельно", – резюмировал Александр Литвиненко.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал страну сосредоточиться на военных целях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление США и подчеркнул, что нужно мыслить своими интересами.

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