"Шахеды" атакуют Хмельнитчину: раздаются взрывы

Сегодня, 18 октября, с утра на Хмельнитчине снова неспокойно. В области объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских "Шахедов". По данным мониторинговых каналов, взрывы гремят в Староконстантинове.

Напомним, ночью в области также звучала воздушная тревога. По данным ОВА, ночью в Хмельницкой области уничтожили 8 "Шахедов".

"Пока обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало. Всего над Украиной уже сбито 80 беспилотников. По состоянию на 08:30 радиотехнические войска ПС обнаружили и сопровождали 135 "Шахедов", — говорится в сообщении.

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