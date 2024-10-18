"Шахеди" атакують Хмельниччину: лунають вибухи

Сьогодні, 18 жовтня, зрання на Хмельниччині знову неспокійно. В області оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили про загрозу ворожих "Шахедів". За даними моніторингових каналів, вибухи гримлять у Старокостантинові.

Нагадаємо, вночі в області також лунала повітряна тривога. За даними ОВА, вночі на Хмельниччині знищили 8 "Шахедів".

"Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Загалом над Україною вже збито 80 безпілотників. Станом на 08:30 радіотехнічні війська ПС виявили та супроводжували 135 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: