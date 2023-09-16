Силы обороны на юге уничтожили три лодки РФ вместе с оккупантами

ВСУ ликвидировали на юге три российских лодки вместе с 18 оккупантами. Также уничтожены пять крупнокалиберных пушек и пункт наблюдения врага.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Минус пять крупнокалиберных пушек за минувшие сутки. Это мощный результат Сил обороны. Минус 18 окупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и размещать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", — заявила Гуменюк. .

По ее словам, россияне развернули кампанию по поводу обстрела оккупантами Новой Каховки.

"Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не отказался от своих планов продолжать терроризировать население правого берега, и, как показала вчерашняя ситуация, добавляется очень тяжелый огневой террор левобережья", — говорит Гуменюк.

Как сообщалось, Генштаб утром 16 сентября сообщил, что потери кафиров приближаются к 272 тысячам. За минувшие сутки было ликвидировано еще 350 военных.

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