Силы обороны остановили продвижение оккупантов под Авдеевкой

Силы обороны Украины остановили продвижение российских оккупантов на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отбита 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское. При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и прожвижение врага остановлено”, – подчеркнул Дмитрий Лыховий.

Он также добавил, что оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое. Однако Силы обороны наносят врагу удары, поэтому продвижение остановлено еще на этом рубеже.

Напомним, что оккупанты готовы жертвовать самолетами ради наступления под Авдеевкой.

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