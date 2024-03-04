Сили оборони зупинили просування окупантів під Авдіївкою

Сили оборони України зупинили просування російських окупантів на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське. При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено”, - наголосив Дмитро Лиховій.

Він також додав, що окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Проте Сили оборони завдають ворогу ударів, тож просування зупинено ще на цьому рубежі.

Нагадаємо, що окупанти готові жертвувати літаками заради наступу під Авдіївкою.

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