Ситуация на Донбассе: боевики били из пулеметов и гранатометов

Ситуация на Донбассе: боевики били из пулеметов и гранатометов

Обошлось без потерь среди украинских военных.

За прошедшие сутки, 23 декабря, российские оккупанты трижды открывали огонь в сторону позиций украинских военных. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщил штаб ООС.

Оккупанты стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра и гранатометов вблизи Шумов и Золотого.

"Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", — сообщили в штабе.

С начала 24 декабря нарушений режима "тишины" не было.

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

Напомним, 22 декабря состоялось заседание ТКГ, на котором стороны согласовали возобновление действия режима прекращения огня.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому", – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

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