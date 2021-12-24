Ситуация на Донбассе: боевики били из пулеметов и гранатометов

Обошлось без потерь среди украинских военных.
За прошедшие сутки, 23 декабря, российские оккупанты трижды открывали огонь в сторону позиций украинских военных. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
Об этом сообщил штаб ООС.
Оккупанты стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра и гранатометов вблизи Шумов и Золотого.
"Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", — сообщили в штабе.
С начала 24 декабря нарушений режима "тишины" не было.
Напомним, 22 декабря состоялось заседание ТКГ, на котором стороны согласовали возобновление действия режима прекращения огня.
"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому", – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.
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