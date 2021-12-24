Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з кулеметів та гранатометів

Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з кулеметів та гранатометів

Минулося без втрат серед українських військових.

Минулої доби, 23 грудня, російські окупанти тричі відкривали вогонь в бік позицій українських військових. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомив штаб ООС.

Окупанти стріляли з мінометів 82-го та 120-го калібру та гранатометів поблизу Шумів та Золотого.

"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - повідомили у штабі.

Від початку 24 грудня порушень режиму "тиші" не було.

На Донбасі за добу не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню | Новини з фронту

Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

"Вперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього", – повідомив виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.

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