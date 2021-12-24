Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з кулеметів та гранатометів

Минулося без втрат серед українських військових.
Минулої доби, 23 грудня, російські окупанти тричі відкривали вогонь в бік позицій українських військових. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
Про це повідомив штаб ООС.
Окупанти стріляли з мінометів 82-го та 120-го калібру та гранатометів поблизу Шумів та Золотого.
"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - повідомили у штабі.
Від початку 24 грудня порушень режиму "тиші" не було.
Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.
"Вперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього", – повідомив виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.
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