Ситуация на Донбассе: боевики уже третьи сутки не стреляют

Нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.
Прошедшие сутки, 4 февраля, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"За минувшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра (5 февраля) текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, на Донбассе обстрелы не фиксируются с 3 февраля.
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