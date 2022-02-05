Ситуація на Донбасі: бойовики вже третю добу не стріляють

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Минулої доби, 4 лютого, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"За минулу добу, 4 лютого, і станом на 7 годину ранку (5 лютого) поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, на Донбасі обстріли не фіксуються від 3 лютого.
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