Ситуація на Донбасі: бойовики вже третю добу не стріляють

Ситуація на Донбасі: бойовики вже третю добу не стріляють

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Минулої доби, 4 лютого, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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"За минулу добу, 4 лютого, і станом на 7 годину ранку (5 лютого) поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

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Нагадаємо, на Донбасі обстріли не фіксуються від 3 лютого.