Ситуация в Авдеевке меняется не по дням, а по часам — Барабаш

Штурмовые действия оккупантов в Авдеевке не прекращаются круглосуточно. Враг бросает на захват города много техники и личного состава.

Ситуация в Авдеевке меняется не по дням, а по часам, а общая ситуация в этом направлении очень непростая.

Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" "Вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают", — рассказал Барабаш.

По его словам, захватчики пытаются компенсировать свои неудачи на поле боя количеством обстрелов по позициям наших воинов, а также территории общины. Только за минувшие сутки оккупанты нанесли по общине 46 массированных ударов.

"По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов — заезжаешь и картинка одна, а уезжаешь — уже другая. Город меняется не по дням, а по часам", — сказал чиновник.

В то же время идет эвакуация местного населения. Ее часто отменяют, поскольку враг не стесняется бить по дорогам. На сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1206 человек. За период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек.

Пока электроснабжения и отопления в городе нет. Последний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.

"Воды не было еще до начала полномасштабной войны, а газа с мая 2022 года", — добавил глава МВА.

Напомним, Авдеевка – стратегически важный опорный пункт обороны, содержание которого позволяет контролировать значительную часть фронта. Распоряжением командующего сухопутными войсками Александра Сырского 23 декабря в состав войск в Авдеевке засчитано пополнение. Это произошло впервые за два месяца. Однако это количество людей до сих пор недостаточно для того, чтобы закрыть количество потерь по разным причинам.

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