Сколько дронов удалось сбить с начала декабря – в Воздушных силах рассказали

В Воздушных силах отметили, что Иран и дальше имеет возможность снабжать Россию беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны Украины только в декабре сбили 67 иранских дронов-камикадзе, которыми Россия постоянно атакует территорию нашей страны.

Об этом 20 декабря во время брифинга рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы имеем после паузы с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. То есть можно предположить, что это уже из новой партии, которую они получили", — сказал спикер.

Юрий Игнат также рассказал, что россияне сменили место запуска беспилотников.

"Раньше это был оккупированный Крым и Херсонская область. Сейчас они уже переместили точки запуска – это Краснодарский край – восточное побережье Азовского моря", – сказал он.

Россия атакует Украину иранскими беспилотниками

В понедельник, 19 декабря, Россия в очередной раз ударила дронами-камикадзе по Украине. Оккупанты атаковали Киев и область. В результате атаки попадание в объект икритической инфраструктуры, энергосистема имеет серьезные повреждения.

По словам Юрия Игната, что атака дронами 19 декабря была самой большой с начала войны.

Российская армия пытается атаковать беспилотниками Shahed-136 украинские города ночью или в темный период суток, чтобы запутать украинскую ПВО.

Россияне стали чаще атаковать Киев, ведь столица – цель номер один для врага, особенно объекты критической инфраструктуры.

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