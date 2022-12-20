Надо уже о земле подумать: Данилов потролил Путина-прыгуна

Данилов считает, что скачок Путина с трапа самолета был показательным.

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов потроил российского диктатора Владимира Путина из-за прыжка с трапа самолета. Он предупредил главу Кремля о последствиях такой активности в 70 лет и подчеркнул, "прыгать осталось не так долго".

Об этом чиновник сказал в эфире общего национального марафона.

Также читайте В Беларуси увеличат одну из зон ограничения полетов: когда и в каком районе

Данилов считает, что Путина попросили специально прыгнуть, чтобы показать другим, что он-де нет никаких проблем со здоровьем.

"Не надо прыгать, нужно уже о земле думать", – посоветовал Данилов.

Напомним, при выходе из самолета на трапе с Путиным произошел конфуз – он не заметил последнюю строчку и перепрыгнул ее. Видео активно распространяется в социальных сетях. В свою очередь, белорусский диктатор Александр Лукашенко подарил главе Кремля букет цветов.

Визит Путина в Лукашенко

Напомним, 19 декабря, впервые с 2019 года, российский президент-дикататор Путин приехал с визитом в Минск. Его самолет сопровождали истребители. Для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Вместе с Путиным в Минск приехали российские министр обороны Шойгу и иностранных дел Лавров.

Центр национального сопротивления отмечает, что Путин продолжает оказывать давление на Лукашенко, чтобы он открыл второй фронт в войне против Украины. Там оценивают такой шаг как маловероятный.

Козыри Путина, вой Кремля и угроза Третьей мировой войны | Романенко и Лещенко

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.