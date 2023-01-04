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Сколько кораблей Россия вывела в море 4 января: ответ военных

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Сколько кораблей Россия вывела в море 4 января: ответ военных

Фото: Associated Press

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Россия 4 января вывела в Черное, Азовское и Средиземное моря всего 14 кораблей.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

По данным ВМС ВСУ, в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля.

В Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве 2 корабля. Враг продолжает контролировать морские коммуникации.

Еще 9 кораблей россияне вывели в Средиземное море. Среди этих 9 кораблей пять носителей крылатых ракет "калибр", общий залп — 76 ракет.

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подчеркнули военные.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, зачем РФ бережет "Кинжалы" и почему не обстреливает ими Украину сейчас.

Кроме того, по его словам, россияне готовятся к массированным ракетным обстрелам 1,5 – 2 недели. Следующая атака зависит от многих факторов, в частности, от наличия ракет, и назвать точную дату ожидаемого обстрела сложно сейчас.

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Дата публикации
Просмотры
3132
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