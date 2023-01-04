Сколько кораблей Россия вывела в море 4 января: ответ военных

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.
Россия 4 января вывела в Черное, Азовское и Средиземное моря всего 14 кораблей.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.
По данным ВМС ВСУ, в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля.
В Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве 2 корабля. Враг продолжает контролировать морские коммуникации.
Еще 9 кораблей россияне вывели в Средиземное море. Среди этих 9 кораблей пять носителей крылатых ракет "калибр", общий залп — 76 ракет.
"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подчеркнули военные.
Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, зачем РФ бережет "Кинжалы" и почему не обстреливает ими Украину сейчас.
Кроме того, по его словам, россияне готовятся к массированным ракетным обстрелам 1,5 – 2 недели. Следующая атака зависит от многих факторов, в частности, от наличия ракет, и назвать точную дату ожидаемого обстрела сложно сейчас.
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