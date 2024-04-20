Сколько ракет С-200 может быть у Украины: военный эксперт удивил цифрами

По словам Романа Свитана, в свое время ракет С-200 было изготовлено более чем достаточно, и они продавались целому ряду стран по всему миру.

В пятницу, 19 апреля, во время ракетной атаки РФ по территории Украины Силы обороны сбили в воздухе российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Впоследствии стало известно, что этот самолет удалось уничтожить на расстоянии более 300 км от границы с помощью ЗРК С-200 советского образца. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал, достаточно ли у Украины ракет С-200, чтобы использовать их против российской авиации.

Об этом пишет 24 канал.

Эксперт пояснил, что С-200 – это старая ракета, массово производимая в Советском Союзе. Сейчас этим ракетам уже более 50 лет, но они до сих пор пригодны для использования. В 2013 году С-200 списали как устаревшие, но к счастью не успели уничтожить. Поэтому, вероятно, на складах есть сотни этих ракет.

"Есть модификации – С-200В "Вега", базовая модификация. Их было много изготовлено. И эти ракеты можно модернизировать, для этого есть возможности", – отметил Свитан.

Эксперт также добавил, что ракеты С-200 поставлялись в страны, поддерживавшие дружеские отношения с Советским Союзом, поэтому они могли сохраниться в этих государствах.

"Едва ли не на каждом континенте они есть, может, кроме Австралии. Их можно закупить. Если они прошли модернизацию и бьют больше чем на 300 километров, то это очень мощное оружие", – заметил Роман Свитан.

Напомним, Украина впервые уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

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