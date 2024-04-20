Скільки ракет С-200 може бути в України: військовий експерт здивував цифрами

За словами Романа Світана, свого часу ракет С-200 було виготовлено більш ніж достатньо і вони продавалися у цілу низку країн по всьому світі.

У п'ятницю, 19 квітня, під час ракетної атаки РФ по території України Сили оборони збили у повітрі російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Згодом стало відомо, що цей літак вдалося знищити на відстані понад 300 кілометрів від кордону за допомогою ЗРК С-200 радянського зразка. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів, чи достатньо в України ракет С-200, щоб використовувати їх проти російської авіації.

Про це пише 24 Канал.

Експерт пояснив, що С-200 – це стара ракета, яку масово виробляли у Радянському Союзі. Наразі цим ракетам вже понад 50 років, але вони досі придатні для використання. У 2013 році С-200 списали, як застарілі, але на щастя не встигли знищити. Тому, ймовірно, на складах є сотні цих ракет.

"Є модифікації – С-200В "Вега", базова модифікація. Їх було багато виготовлено. І ці ракети можна модернізувати, для цього є можливості", – зазначив Світан.

Експерт також додав, що ракети С-200 поставлялися у країни, які підтримували дружні стосунки з Радянським Союзом, тому вони могли зберегтися в цих державах.

"Ледь не на кожному континенті вони є, може, крім Австралії. Їх можна закупити. Якщо вони пройшли модернізацію і б'ють більше ніж на 300 кілометрів, то це дуже потужна зброя", – зауважив Роман Світан.

Нагадаємо, Україна вперше знищила стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

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