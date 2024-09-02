СМИ выяснили, где и когда впервые применили ракету-дрон "Паляниця"

Операция была совершена в августе этого года.

Вооруженные силы Украины впервые применили дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"На День Независимости президент заявил на весь мир, что Украина впервые применила свою ракету-дрон под названием "Паляниця". Всем было очень интересно, что же было поражено этим дроном. Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострова в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, как будто, успешно цель была "Паляницею" поражена", — заявил журналист Роман Романюк.

Напомним, 24 августа Украина впервые применила новое оружие собственного производства — ракету-дрон "Паляниця", заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю праздника.

Идея разработать "Паляницю" возникла из-за ограничений на использование дальнобойного оружия западных партнеров. Основной же целью для "Паляниці" будут российские аэродромы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин раскрыл некоторые подробности о "Паляниці".

Во-первых, он уточнил, что военный объект противника был поражен на оккупированной территории Украины, а не на территории РФ.

Во-вторых, "Паляниця" имеет тактико-технические характеристики (ТТХ) как ракеты, так и беспилотника и именно поэтому "изделие подпадает под оба определения". Какие именно это ТТХ, министр не сообщил.

Оперативный дежурный: Боевая «Паляница». Наступление на Покровск. Железная армия

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