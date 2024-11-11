Смогут ли россияне дойти до Львова: Берлинская оценила силы РФ

Берлинская подчеркнула, что Путин захватит ровно столько, сколько украинцы ему разрешат. А Россия не остановится, потому что понимает только силу.
В случае захвата целой Донецкой области и даже всей Запорожской области с областным центром Путин не успокоится. Россияне будут наступать, пока их не остановят.
Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью "Украинской правде".
"Путин возьмет ровно столько, сколько мы ему дадим. Вообще речь не идет о сугубо административных границах. Если удастся взять Запорожскую область, полностью Запорожье, возьмут и будут за это биться. Удастся идти в сторону Днепра – будут двигаться в сторону Днепра", – говорит Берлинская.
Волонтер отметила, что многие украинцы часто находятся в иллюзии, что достаточно Путину отдать какую-то территорию, и он остановится. Но Россия не остановится, потому что понимает только силу, подчеркивает она.
"Россия возьмет ровно столько, сколько мы отдадим. И если у них будет ресурс идти во Львов, то они пойдут на Львов. И поэтому я несколько раз повторяла, что очень важно думать как враг. Враг думает как маньяк", – подытожила Мария Берлинская. .
Ранее Берлинская поделилась мнением, удастся ли Украине вернуть Донбасс и Крым.
Напомним, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский оценил, сможет ли РФ захватить Запорожье и Херсон.
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