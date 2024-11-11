Чи зможуть росіяни дійти до Львова: Берлінська оцінила сили РФ

Берлінська наголосила, що Путін захопить рівно стільки, скільки українці йому дозволять. А Росія не зупиниться, бо розуміє лише силу.

У разі захоплення цілої Донецької області, і, навіть всієї Запорізької області з обласним центром, Путін не заспокоїться. Росіяни наступатимуть доти, доки їх не зупинять.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в інтерв'ю "Українській правді".

"Путін візьме рівно стільки, скільки ми йому дамо. Взагалі не йдеться про суто адміністративні кордони. Якщо вдасться взяти Запорізьку область, повністю Запоріжжя, візьмуть і будуть за це битися. Вдасться йти в сторону Дніпра – будуть рухатися в сторону Дніпра", – каже Берлінська.

Волонтерка зауважила, що чимало українців часто перебувають в ілюзії, що достатньо Путіну віддати якусь територію, і він зупиниться. Але Росія не зупиниться, бо розуміє лише силу, наголошує вона.

"Росія візьме рівно стільки, скільки ми віддамо. І якщо в них буде ресурс йти до Львова, то вони підуть до Львова. І тому я кілька разів повторювала, що дуже важливо думати як ворог. Ворог думає як маніяк", – підсумувала Марія Берлінська.

Раніше Берлінська поділилалася думкою, чи вдасться Україні повернути Донбас і Крим.

Нагадаємо, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський оцінив, чи зможе РФ захопити Запоріжжя і Херсон.

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