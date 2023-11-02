Спецназовец ГУР рассказал, как Буданов оборонял Северодонецк: детали

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в 2022-м участвовал в боях во время обороны Северодонецка в Луганской области. В частности, главный военный разведчик находился "на нуле".

Об этом рассказал командир штурмовой группы спецподразделения ГУР "Шаманбат" с позывным "Саидом" в интервью "NV".

"Саид" рассказал, что штурмовики разведки весной 2022 года принимали участие в обороне Северодонецка. Задачей бойцов было контратаковать, в результате чего удалось забрать один из крупных кварталов. Впрочем, россияне на другом фланге продавливали оборону наших защитников.

"У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока россияне мосты (через реку Северский Донец - Ред.), которые связывали город с "большой землей" не подбили. Потом был уже приказ на уход. До последнего мы обороняли Северодонецк", — упомянул командир штурмовой группы спецподразделения ГУР.

После этого к спецназам присоединил лично и сам Кирилл Буданов. Во время обороны города он имел угрожающую его жизни ситуацию — попал под артиллерийский обстрел. Однако начальник разведки смог спастись. Его спасла стоящая рядом бронемашина. Ведь она покрыла руководителя разведки от разорвавшегося неподалеку осколков снаряда.

Напомним, ранее Буданов рассказал о личном участии в боевых выходах во время войны. Глава разведки уверен, что такая тактика оправдана, если она приносит результат.

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