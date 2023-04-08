Стало известно, сколько детей остается в Авдеевке

По состоянию на 8 апреля в Авдеевке еще остаются четыре ребенка, которых хотят эвакуировать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он заявил, что после гибели 5-месячного ребенка было известно, что в городе оставалось восемь детей, четыре из которых уже успели вывезти из города.

Сейчас в городе остается четверо детей и власти знают о местонахождении двоих.

"Принято решение о 20 общинах в Донецкой области о принудительной эвакуации. Вчера была проведена комиссия ТЭБ и ЧС местная, с понедельника уже принудительная эвакуация будет и в Авдеевке", — заявил Барабаш.

Кроме того, он отметил, что двоих детей, местонахождение которых известно, обязательно эвакуируют из города, а других двоих еще ищут.

"Уверен, что в ближайшие дни мы всех увезем и детей в городе не останется", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска понесут большие потери на Донбассе. Только в течение прошлой недели у Авдеевки было ликвидировано четыре тысячи солдат армии РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил, что кафиры продолжают атаковать Авдеевку на Донетчине из-за ее стратегической важности, однако украинские военные удержат оборону города.

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